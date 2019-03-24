Число госпитализированных из-за отравления в Хасавюрте выросло до 104

Число граждан, госпитализированных в дагестанском городе Хасавюрте, где произошло массовое отравление, выросло до 104. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы регионального Министерства здравоохранения Залину Муртазалиеву.

«На данный момент в инфекционном стационаре Хасавюртовской центральной городской больницы находятся 104 человека, в том числе около 90 детей, попавших в больницу с признаками острой кишечной инфекции», — уточнила она.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление.

В больницы были доставлены около 90 человек.

В феврале URA.RU передавало, что следователи назвали предварительную причину отравления подростков, летевших из Москвы в Магнитогорск.