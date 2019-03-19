В Казахстане более 40 школьников отравились газом

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В Казахстане в результате утечки природного газа на распределительной подстанции пострадали 45 человек, в том числе 41 школьник. Об этом информирует глава комитета охраны общественного здоровья Минздрава Казахстана Жандарбек Бекшин.

По его словам, инцидент произошёл 18 марта в Шымкенте. Пострадавшие доставлены в больницу с симптомами головокружения, тошноты и кратковременной потери сознания. 

«45 человек поступили в состоянии лёгкой степени тяжести — 41 школьник и четверо взрослых», — приводит его слова РИА Новости.

Всех детей выписали после оказания помощи.

Бекшин добавил, что, как было установлено, на распределительной подстанции, расположенной в 600 м от школы, произошла утечка природного газа. Авария была устранена.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве восемь рабочих отравились угарным газом.

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