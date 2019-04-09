В Москве могут появиться «дома престарелых» для животных
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«Есть люди, у которых нет времени или возможности ухаживать за своими питомцами, достигшими пожилого возраста. Кто-то, наоборот, не захочет расставаться с ними в последние годы их жизни», — пояснила она.
По словам Зотовой, в случае, если спонсоры или представители благотворительных организаций выступят с инициативой создать приют для престарелых животных, «такая идея не будет вызывать возражений».
В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.
Актёр Леонид Ярмольник в беседе с НСН прокомментировал принятие Госдумой данного закона.