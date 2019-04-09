В Москве могут появиться «дома престарелых» для животных

Председатель комиссии по экологической политике Мосгордумы Зоя Зотова в беседе с агентством городских новостей «Москва» заявила, что столичные парламентарии поддержат инициативу о создании частных «домов престарелых» для животных.

«Есть люди, у которых нет времени или возможности ухаживать за своими питомцами, достигшими пожилого возраста. Кто-то, наоборот, не захочет расставаться с ними в последние годы их жизни», — пояснила она.

По словам Зотовой, в случае, если спонсоры или представители благотворительных организаций выступят с инициативой создать приют для престарелых животных, «такая идея не будет вызывать возражений».

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.

Актёр Леонид Ярмольник в беседе с НСН прокомментировал принятие Госдумой данного закона.