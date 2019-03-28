Жителя Николаевска-на-Амуре приговорили к году заключения за убийство кота

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Суд приговорил жителя Николаевска-на-Амуре к году заключения с отбыванием наказания в колонии-поселении за жестокое обращение с животным. Об этом информирует прокуратура Хабаровского края.

Отмечается, что мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «в, г» части 2 статьи 245 УК России (жестокое обращение с животными в целях причинения ему боли и страданий, повлёкшее его гибель, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией).

По данным ведомства, свидетелями действий мужчины стали прохожие, которые сняли инцидент на видео и выложили ролики в сеть.

Впоследствии сотрудники правоохранительных органов провели проверку по факту произошедшего, было возбуждено уголовное дело.

В январе ФАН со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк передавало, что в Амурской области задержали хозяина приюта, где было обнаружено более 40 трупов собак.

В конце декабря 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который призван решать задачи защиты животных, а также способствовать соблюдению принципов гуманности в их отношении.

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