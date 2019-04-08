Исследование: виза в Британию стала наиболее востребованной у бизнесменов из России
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Отмечается, что за год спрос на британские визы среди россиян вырос на 11%.
«Расходы компаний на визовую поддержку сотрудников увеличились на 25% и достигли 104,4 млн рублей», — говорится в тексте.
Лидерами в списке также являются Германия, Китай, Франция и Чехия.
«Несмотря на брексит и самые высокие визовые сборы, Великобритания остаётся наиболее востребованной страной у российских деловых путешественников», — добавила гендиректор агентства «Аэроклуб» Юлия Липатова.
Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.