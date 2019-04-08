Исследование: виза в Британию стала наиболее востребованной у бизнесменов из России

В период с марта 2018 года по март 2019-го российские бизнесмены наиболее часто оформляли британские визы, передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования агентства делового туризма «Аэроклуб».

Отмечается, что за год спрос на британские визы среди россиян вырос на 11%.

«Расходы компаний на визовую поддержку сотрудников увеличились на 25% и достигли 104,4 млн рублей», — говорится в тексте.

Лидерами в списке также являются Германия, Китай, Франция и Чехия.

«Несмотря на брексит и самые высокие визовые сборы, Великобритания остаётся наиболее востребованной страной у российских деловых путешественников», — добавила гендиректор агентства «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.