Исследование: виза в Британию стала наиболее востребованной у бизнесменов из России

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В период с марта 2018 года по март 2019-го российские бизнесмены наиболее часто оформляли британские визы, передаёт газета «Известия» со ссылкой на данные исследования агентства делового туризма «Аэроклуб».
Исследование: виза в Британию стала наиболее востребованной у бизнесменов из России
  • ©pixabay.com

Отмечается, что за год спрос на британские визы среди россиян вырос на 11%.

«Расходы компаний на визовую поддержку сотрудников увеличились на 25% и достигли 104,4 млн рублей», — говорится в тексте.

Лидерами в списке также являются Германия, Китай, Франция и Чехия.

«Несмотря на брексит и самые высокие визовые сборы, Великобритания остаётся наиболее востребованной страной у российских деловых путешественников», — добавила гендиректор агентства «Аэроклуб» Юлия Липатова.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Москва и Анкара начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.

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