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Британцам дали возможность посещать ЕС без виз после брексита

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Европарламент принял закон, который позволит жителям Британии посещать Европейский союз без виз после выхода королевства из объединения даже в том случае, если будет реализован сценарий «жёсткого» брексита.
Британцам дали возможность посещать ЕС без виз после брексита
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

Отмечается, что граждане Великобритании смогут посещать страны ЕС без визы каждые 180 дней на срок до 90 дней. 

При этом в законе уточняется, что британцам не придётся получать визу для краткосрочных поездок в ЕС только в том случае, если аналогичные правила будут действовать для граждан стран союза в Великобритании.

В ноябре 2018 года сообщалось, что Еврокомиссия предлагала ввести безвизовый режим для Великобритании после её выхода из состава Европейского союза.

Политолог, кандидат политических наук Анна Арямова, комментируя в разговоре с ФАН ситуацию в Великобритании, подчеркнула, что выход страны из ЕС грозит серьёзным внутриполитическим кризисом для Брюсселя.

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