Албания с 1 апреля по 31 октября отменит визы для россиян

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Советом министров Республики Албания принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября 2019 года право безвизового въезда в страну.
Албания с 1 апреля по 31 октября отменит визы для россиян
  • © Peter Endig/ZB
  • globallookpress.com

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Советом министров Республики Албания 27 февраля с. г. было принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября 2019 года право безвизового въезда в страну», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данные правила будут применяться к гражданам России, у которых есть действительные заграничные паспорта, совершающим поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.

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