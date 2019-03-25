Албания с 1 апреля по 31 октября отменит визы для россиян

Советом министров Республики Албания принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября 2019 года право безвизового въезда в страну.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Советом министров Республики Албания 27 февраля с. г. было принято решение предоставить гражданам России с 1 апреля по 31 октября 2019 года право безвизового въезда в страну», — говорится в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что данные правила будут применяться к гражданам России, у которых есть действительные заграничные паспорта, совершающим поездки в Албанию с целью туризма либо частные поездки сроком до 90 дней.

Ранее глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Россия и Турция начали переговоры о взаимном посещении гражданами стран по внутренним паспортам.