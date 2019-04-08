В Татарстане родители отсудили 900 тысяч рублей у больницы за смерть новорождённой дочери

Верховный суд Татарстана увеличил размер компенсации для родителей девочки, которая умерла в больнице города Альметьевска через три дня после рождения.

В январе этого года Альметьевский городской суд взыскал 530 тыс. рублей с местной детской больницы с перинатальным центром. 220 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 110 тыс. рублей штрафа за нарушение прав как потребителя медуслуг были присуждены матери младенца, 200 тыс. рублей — отцу.

В апелляционной инстанции размер компенсации для матери увеличили до 400 тыс. рублей, а для отца — до 300 тыс. Верховный суд Татарстана также обязал больницу выплатить штраф в 200 тыс. рублей.

Таким образом, общая сумма, которую получат родители, составила 900 тыс. рублей. Об этом сообщает представитель пострадавшей стороны юрист Андрей Сучков, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

В июне 2013 года женщина родила дочь в ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром». Через три дня ребёнок скончался от двухсторонней тотальной пневмонии с тяжёлыми осложнениями.

Эксперты страховой компании выявили многочисленные нарушения при оказании медицинской помощи пациентке. СК предъявил обвинение неонатологу, которого позднее суд оправдал. Отмечается, что мать ребёнка не имела претензий к медику и считала, что в её смерти виновны другие врачи.

Тем не менее судебно-медицинская экспертиза, проведённая в рамках уголовного судопроизводства, установила, что «запоздалое оперативное родоразрешение явилось причиной рождения ребёнка в состоянии, потребовавшем проведения реанимационных мероприятий, и способствовало фатальному исходу».

В исковом заявлении родители умершей девочки просили суд взыскать с ГАУЗ «Альметьевская детская городская больница с перинатальным центром» 2,5 млн рублей в счёт компенсации морального вреда.