В Забайкалье супруги отсудили почти 1,6 млн рублей за смерть новорождённой дочери

Центральный районный суд Читы во вторник, 26 марта, взыскал с Забайкальского краевого перинатального центра 1,55 млн рублей в пользу Татьяны и Андрея Гантимуровых в качестве компенсации морального вреда за смерть их новорождённой дочери.

Ещё 117 тыс. рублей пострадавшим выплатят в счёт судебных издержек. Об этом сообщила представитель истцов, юрист Анастасия Коптеева, сотрудничающая с правозащитной организацией «Зона права».

Ребёнок родился в апреле 2017 года, его состояние оценивалось как тяжёлое из-за удушья и гипоксии. Через месяц девочка умерла в больнице.

Судебно-медицинская экспертиза выявила причинно-следственную связь между действиями медиков и наступлением тяжких последствий. Так, например, имелись все основания для проведения планового либо экстренного кесарева сечения, однако оба варианта так и не были реализованы.

По мнению специалистов, в перинатальном центре имелись все возможности для недопущения развития асфиксии плода. Однако «недостаточная диагностика и оценка родовой деятельности, недостаточная и несвоевременная медицинская помощь (введение лекарственных препаратов), в том числе длительная родостимуляция окситоцином, способствовали негативному развитию событий.