Суд взыскал с больницы в Забайкалье более 1 млн рублей за позднее выявление рака у ребёнка

За позднее выявление у ребёнка рака щитовидной железы во второй стадии с метастазами Борзинский городской суд Забайкальского края взыскал с ГУЗ «Борзинская ЦРБ» в пользу супругов Ольги и Сергея Машуковых 200 тыс. рублей, а в пользу их дочери — 900 тыс. рублей моральной компенсации.

Об этом RT рассказала руководитель Забайкальского правозащитного центра Анастасия Коптеева, представляющая интересы истцов в партнёрстве с правозащитной организацией «Зона права».

В исковом заявлении истцы Ольга и Сергей Машуковы указывали, что их дочь много лет страдала от воспаления и увеличения лимфоузлов разных групп.

Из-за увеличенных шейных и подчелюстных лимфоузлов девочка не могла повернуть голову.

Врачи Борзинской ЦРБ диагностировали у ребёнка лимфаденит (воспалительное заболевание узлов лимфатической системы) на фоне простудных болезней.

Спустя годы такого наблюдения и лечения в Борзинской ЦРБ девочка попала на обследование к читинским онкологам, которые в апреле 2016 года диагностировали ей вторую стадию рака щитовидной железы с метастазами. Ребёнка пришлось дважды срочно прооперировать.

Родители просили суд учесть, что в результате недобросовестной работы специалистов Борзинской ЦРБ их дочь длительное время страдала, поздно начала лечение, в результате чего заболевание прогрессировало до второй стадии.

Девочка перенесла две сложные операции, которые в случае своевременного выявления рака могли быть проведены в более ранние сроки.

Доводы истцов о позднем выявлении рака щитовидной железы у ребёнка были подтверждены государственными судебно-медицинскими экспертизами.

Эксперты указали на затягивание сроков проведения полного комплекса обследования ребёнка, нарушение сроков установления диагноза пациентке, некачественное проведение УЗИ, халатность со стороны педиатра, которая не пальпировала щитовидную железу девочки, не назначила анализ крови и не направила её на УЗИ мягких тканей шеи, а также игнорирование со стороны врачей симптомов пациентки, указывающих на онкопатологию.

Всё это в комплексе повлияло на запоздалую диагностику рака у девочки.