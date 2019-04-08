Эксперт оценил третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT новый «Рейтинг травли» медиаперсон.

В новом рейтинге в тройку лидеров вошли бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и телеведущий Дмитрий Киселёв.

«Мы живём во времена информационной войны, и наиболее видные, яркие журналисты оказываются как бы на переднем крае. На них сосредотачивается весь этот огонь критики и вражды. Журналисты Скабеева и Киселёв, которые попали в этот список, своей серьёзной деятельностью «заслужили» такое внимание. То есть они действительно много делают и к ним действительно привлечено много внимания», — сказал Почта.

По мнению эксперта, такие высокие позиции в рейтинге «вполне закономерны».

Ранее RT опубликовал третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон.