Эксперт оценил третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта прокомментировал в беседе с RT новый «Рейтинг травли» медиаперсон.
Эксперт оценил третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон

    В новом рейтинге в тройку лидеров вошли бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев, журналист телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева и телеведущий Дмитрий Киселёв.

    «Мы живём во времена информационной войны, и наиболее видные, яркие журналисты оказываются как бы на переднем крае. На них сосредотачивается весь этот огонь критики и вражды. Журналисты Скабеева и Киселёв, которые попали в этот список, своей серьёзной деятельностью «заслужили» такое внимание. То есть они действительно много делают и к ним действительно привлечено много внимания», — сказал Почта.

    По мнению эксперта, такие высокие позиции в рейтинге «вполне закономерны».

    Ранее RT опубликовал третий выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Добавьте RT в список ваших источников
    Ранее на эту тему:
    Сегодня в СМИ
    Новости smi2.ru
    Загрузка...
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    Загрузка...
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить