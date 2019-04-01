Эксперт оценил новый «Рейтинг травли» медиаперсон

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с RT прокомментировал второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон, в котором первое место заняла журналистка Божена Рынска (33,5%), на втором месте — Белла Рапопорт (26,8%), на третьем — Ольга Скабеева (13,4%).

«Я думаю, здесь всё дело в том, что степень человеческого раздражения, которую вызывают журналистка Рынска и феминистка Рапопорт, которая на весь интернет возмущалась, как её притесняют, гораздо выше, чем, условно, раздражение по политическим мотивам, если говорить о Скабеевой», — сказал Мартынов.

Ранее был опубликован второй выпуск «Рейтинга травли» медиаперсон.

В топ-10 вошли Владимир Соловьёв, Андрей Малахов (новый участник рейтинга с коэффициентом 9,8%), Юрий Дудь, Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Илья Варламов и Владимир Познер (2,6%).