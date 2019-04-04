Следствие попросило арестовать мэра Евпатории

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Следствие обратилось к суду с ходатайством об аресте подозреваемого в превышении должностных полномочий мэра Евпатории Андрея Филонова.
Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
  • ©УФСБ РФ по РК и Севастополю

Об этом сообщает ТАСС.

«Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил судья Кировского райсуда Симферополя Денис Диденко.

Ранее стало известно, что следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении Филонова. Как указывало «Крыминформ», дело возбуждено по ч 3 ст. 286 УК России.

Позднее мэр Евпатории прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Подробнее — в материале RT.

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