Следствие попросило арестовать мэра Евпатории
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Об этом сообщает ТАСС.
«Следствие просит избрать меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил судья Кировского райсуда Симферополя Денис Диденко.
Ранее стало известно, что следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении Филонова. Как указывало «Крыминформ», дело возбуждено по ч 3 ст. 286 УК России.
Позднее мэр Евпатории прокомментировал сложившуюся ситуацию.
Подробнее — в материале RT.