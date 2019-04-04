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Аксёнов рассказал о ситуации в Евпатории после задержания мэра города

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Глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал о ситуации в Евпатории после задержания руководителя администрации города Андрея Филонова.
Аксёнов рассказал о ситуации в Евпатории после задержания мэра города
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в городе всё под контролем.

«По замещению все решения будут приняты на этой неделе. Процесс управления находится под полным контролем. Преемственность есть, никакие процессы в городе не пострадают», — сказал он.

Аксёнов добавил, что все поручения и задачи, которые поставил президент России Владимир Путин, находятся в стадии выполнения.

Вместе с этим глава региона отказался давать оценки задержанию Филонова, отметив, что доверяет в этом направлении правоохранительной системе и будет ждать результатов расследования.

Ранее стало известно, что следственным отделом управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении Филонова. Как пишет «Крыминформ», дело возбуждено по ч 3 ст. 286 УК России. Позднее мэр Евпатории прокомментировал сложившуюся ситуацию.

Подробнее — в материале RT.

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