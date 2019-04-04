Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт

По данным Росстата, в марте белокочанная капуста подорожала на 41,5%, а в целом с начала года — на 68,3%.

Как пишет «Российская газета», цены на капусту в марте выросли больше всего.

Отмечается, что с начала года цены на лук и помидоры увеличились на 33%, а на морковь — на 21%.

По данным издания, потребительские цены с начала года выросли на 1,8%.

В феврале заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов рассказал о причинах роста цен на продукты.

По его словам, снижение и рост цен — нормальные явления. Также Цыганов отметил, что без повышения цен производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться.