Росстат назвал наиболее подорожавший в марте продукт
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Как пишет «Российская газета», цены на капусту в марте выросли больше всего.
Отмечается, что с начала года цены на лук и помидоры увеличились на 33%, а на морковь — на 21%.
По данным издания, потребительские цены с начала года выросли на 1,8%.
В феврале заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Андрей Цыганов рассказал о причинах роста цен на продукты.
По его словам, снижение и рост цен — нормальные явления. Также Цыганов отметил, что без повышения цен производители не смогут получать адекватную прибыль и развиваться.