Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье

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В Московской области открыли завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz. В ходе торжественных мероприятий губернатор региона Андрей Воробьёв отметил значимость работы предприятия в области, а также поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оказанную в ходе строительства объекта поддержку.
Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье
  • © Bettina Strenske
  • globallookpress.com

«Знаковый день, великолепное производство. Завод, который быстро и умело построил Mercedes, уже начал работать, собирать самые популярные марки автомобилей», — цитирует губернатора телеканал «360».

По его словам, в инфраструктуру завода в Солнечногорске было инвестировано около 5 млрд рублей.

«Когда приглашали Mercedes, конечно, сделали максимальные льготы: налог на имущество, налог на землю, налог на прибыль максимально снижен на это производство», — пояснил Воробьёв.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus.

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