Воробьёв прокомментировал открытие завода Mercedes в Подмосковье
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- globallookpress.com
«Знаковый день, великолепное производство. Завод, который быстро и умело построил Mercedes, уже начал работать, собирать самые популярные марки автомобилей», — цитирует губернатора телеканал «360».
По его словам, в инфраструктуру завода в Солнечногорске было инвестировано около 5 млрд рублей.
«Когда приглашали Mercedes, конечно, сделали максимальные льготы: налог на имущество, налог на землю, налог на прибыль максимально снижен на это производство», — пояснил Воробьёв.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области на лимузине Aurus.