Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes

Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения нового завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области оставил автограф на одной из моделей.

Как передаёт ТАСС, Путин принял участие в официальной церемонии открытия первого в России завода по производству автомобилей Mercedes-Benz, построенного в Солнечногорском районе Подмосковья.

Для президента устроили экскурсию, во время которой показали кузовной цех, где проходят сварочные работы, и монтажную линию, где непосредственно идёт сборка автомобилей.

Глава государства также посмотрел тестовый участок, где проводится контроль качества и испытание готовых автомобилей.

В конце Путина попросили расписаться на автомобиле одной из моделей. Он оставил свой автограф на капоте.

Теперь этот мерседес может по праву считаться номером один. Путин оставил свой автограф на собранной в России машине pic.twitter.com/8vMoLoHg8r — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 апреля 2019 г.

Ранее Путин прибыл на завод Mercedes-Benz на лимузине Aurus.

Летом 2018 года Путин посетил церемонию по случаю свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Тогда президент также расписался на автомобиле молодожёнов.