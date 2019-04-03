Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes

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Российский лидер Владимир Путин в ходе посещения нового завода по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области оставил автограф на одной из моделей.
Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, Путин принял участие в официальной церемонии открытия первого в России завода по производству автомобилей Mercedes-Benz, построенного в Солнечногорском районе Подмосковья.

Для президента устроили экскурсию, во время которой показали кузовной цех, где проходят сварочные работы, и монтажную линию, где непосредственно идёт сборка автомобилей.

Глава государства также посмотрел тестовый участок, где проводится контроль качества и испытание готовых автомобилей.

В конце Путина попросили расписаться на автомобиле одной из моделей. Он оставил свой автограф на капоте.

Ранее Путин прибыл на завод Mercedes-Benz на лимузине Aurus.

Летом 2018 года Путин посетил церемонию по случаю свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Тогда президент также расписался на автомобиле молодожёнов.

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