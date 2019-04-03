Путин оставил автограф на выпущенном в Подмосковье Mercedes
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- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, Путин принял участие в официальной церемонии открытия первого в России завода по производству автомобилей Mercedes-Benz, построенного в Солнечногорском районе Подмосковья.
Для президента устроили экскурсию, во время которой показали кузовной цех, где проходят сварочные работы, и монтажную линию, где непосредственно идёт сборка автомобилей.
Глава государства также посмотрел тестовый участок, где проводится контроль качества и испытание готовых автомобилей.
В конце Путина попросили расписаться на автомобиле одной из моделей. Он оставил свой автограф на капоте.
Теперь этот мерседес может по праву считаться номером один. Путин оставил свой автограф на собранной в России машине pic.twitter.com/8vMoLoHg8r— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 3 апреля 2019 г.
Ранее Путин прибыл на завод Mercedes-Benz на лимузине Aurus.
Летом 2018 года Путин посетил церемонию по случаю свадьбы министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
Тогда президент также расписался на автомобиле молодожёнов.