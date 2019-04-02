В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
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- РИА Новости
«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — говорится в сообщении.
При этом подчёркивается, что такое решение не связано с проблемами качества и безопасности препарата.
Кроме того, как пишет ТАСС, с 1 апреля 2020 года прекращаются поставки в Россию противоопухолевого препарата «Мюстофоран», что связано с производственными причинами, которые не имеют отношения к его качеству и безопасности.
Ранее стало известно, что Росздравнадзор постановил убрать из обращения препарат «Эреспал» из-за «неблагоприятного соотношения «польза — риск».
Также сообщалось, что японская компания Takeda прекращает поставлять в Россию три препарата, среди которых — антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и препарат «Метронидазол Никомед».