В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба Росздравнадзора.

«Компанией принято решение об отмене государственной регистрации и исключении из государственного реестра лекарственных средств для медицинского применения данного лекарственного препарата», — говорится в сообщении.

При этом подчёркивается, что такое решение не связано с проблемами качества и безопасности препарата.

Кроме того, как пишет ТАСС, с 1 апреля 2020 года прекращаются поставки в Россию противоопухолевого препарата «Мюстофоран», что связано с производственными причинами, которые не имеют отношения к его качеству и безопасности.

Ранее стало известно, что Росздравнадзор постановил убрать из обращения препарат «Эреспал» из-за «неблагоприятного соотношения «польза — риск».

Также сообщалось, что японская компания Takeda прекращает поставлять в Россию три препарата, среди которых — антидепрессант «Амитриптилин Никомед» и препарат «Метронидазол Никомед».