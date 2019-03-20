Японская компания в апреле перестанет поставлять в Россию три препарата

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля текущего года прекратит поставлять в Россию три препарата, информирует Росздравнадзор.

Согласно документу, опубликованному ведомством, в список лекарств, поставки которых будут прекращены, вошли антидепрессант «Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед», а также лекарство «Атенолол Никомед».

Отмечается, что Takeda намерена отозвать регистрационные удостоверения на указанные средства в январе 2024 года.

«Решение о прекращении поставок данных лекарственных препаратов обусловлено глобальным пересмотром продуктового портфеля компании», — уточняется в тексте.

В декабре российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2019 года законодательно обеспечить создание единого регистра граждан, которые нуждаются в лекарствах.