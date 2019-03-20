Японская компания в апреле перестанет поставлять в Россию три препарата

Короткая ссылка
Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля текущего года прекратит поставлять в Россию три препарата, информирует Росздравнадзор.
Японская компания в апреле перестанет поставлять в Россию три препарата
  • РИА Новости

Согласно документу, опубликованному ведомством, в список лекарств, поставки которых будут прекращены, вошли антидепрессант «Амитриптилин Никомед», противомикробный препарат «Метронидазол Никомед», а также лекарство «Атенолол Никомед».

Отмечается, что Takeda намерена отозвать регистрационные удостоверения на указанные средства в январе 2024 года.

«Решение о прекращении поставок данных лекарственных препаратов обусловлено глобальным пересмотром продуктового портфеля компании», — уточняется в тексте.

В декабре российский лидер Владимир Путин поручил правительству до 1 августа 2019 года законодательно обеспечить создание единого регистра граждан, которые нуждаются в лекарствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить