Ford объявил распродажу автомобилей в России

Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

Как отмечается, снижены цены на модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer, которые теперь можно приобрести со скидкой до 585 тыс. рублей.

«Помимо снижения цен, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — говорится в сообщении.

Теперь цены на Ford Focus и кроссовер Kuga снижены на 175 тыс. рублей во всех комплектациях. Внедорожник Explorer можно купить с выгодой в 400 тыс. рублей, цена стартует с отметки 2,372 млн рублей.

Как указывается, Ford Fiesta стал дешевле на 75 тыс. рублей и оценивается минимум в 697 тыс. рублей.

В конце марта стало известно, что Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Ожидается, что компания завершит выпуск легковых машин к июлю.

При этом Ford продолжит выполнять гарантийный ремонт автомобилей в России.

Эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал Nation News решение Ford.

Подробнее — в материале RT.