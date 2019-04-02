Ford объявил распродажу автомобилей в России

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Компания Ford Sollers объявила о распродаже автомобилей в России после принятия решения уйти из легкового сегмента российского рынка, информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.
Ford объявил распродажу автомобилей в России
  • Reuters

Как отмечается, снижены цены на модели Fiesta, Focus, Kuga и Explorer, которые теперь можно приобрести со скидкой до 585 тыс. рублей.

«Помимо снижения цен, на Focus и Fiesta по-прежнему распространяются условия государственных программ поддержки «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — говорится в сообщении.

Теперь цены на Ford Focus и кроссовер Kuga снижены на 175 тыс. рублей во всех комплектациях. Внедорожник Explorer можно купить с выгодой в 400 тыс. рублей, цена стартует с отметки 2,372 млн рублей.

Как указывается, Ford Fiesta стал дешевле на 75 тыс. рублей и оценивается минимум в 697 тыс. рублей.

В конце марта стало известно, что Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Ожидается, что компания завершит выпуск легковых машин к июлю. 

При этом Ford продолжит выполнять гарантийный ремонт автомобилей в России. 

Эксперт Вячеслав Субботин прокомментировал Nation News решение Ford.

Подробнее — в материале RT.

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