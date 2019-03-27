Козак подтвердил отказ Ford от выпуска легковых автомобилей в России

Вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России. Об этом он сказал в интервью «Коммерсанту».

«Ford имеет проблемы со сбытом продукции и принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России», — заявил Козак.

По его словам, компания намерена сосредоточиться на развитии в сегменте лёгких коммерческих автомобилей. Отмечается, что управлять этим бизнесом будет российский партнёр Ford группа «Соллерс», которая получит контрольный пакет в СП Ford Sollers в ходе реструктуризации.

«Мы сейчас обсуждаем с «Соллерс» заключение СПИК по производству Ford Transit на базе автозавода в Елабуге и по его дальнейшей локализации в России», — отметил Козак.

26 марта появилась информация о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну. Сообщалось, что Ford намерен сохранить долю в производстве в Елабуге и остаться на российском рынке только в сегменте лёгких коммерческих автомобилей.

Автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН оценил сообщения о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.