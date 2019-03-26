Эксперт прокомментировал сообщения о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России

Короткая ссылка
Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Эксперт прокомментировал сообщения о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России
  • Reuters

По словам эксперта, в этой ситуации есть два момента.

«Первое — это положение Ford на мировой арене, которое за последнее время было не самым экономически красивым. И компания в такой ситуации выбирает, какие активы сохранять, а какие нет», — пояснил он.

Как отметил Кадаков, никакой политики здесь нет, речь идёт о чистой экономике.

Вторым моментом, считает эксперт, является то, что у компании в России остаётся много незадействованных мощностей.

«Если через несколько лет ситуация изменится, то вполне вероятно, что они вернутся», — добавил он.

Ранее замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов оценил намерение немецкой компании Opel вернуться на российский рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить