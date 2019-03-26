Эксперт прокомментировал сообщения о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России

Главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.

По словам эксперта, в этой ситуации есть два момента.

«Первое — это положение Ford на мировой арене, которое за последнее время было не самым экономически красивым. И компания в такой ситуации выбирает, какие активы сохранять, а какие нет», — пояснил он.

Как отметил Кадаков, никакой политики здесь нет, речь идёт о чистой экономике.

Вторым моментом, считает эксперт, является то, что у компании в России остаётся много незадействованных мощностей.

«Если через несколько лет ситуация изменится, то вполне вероятно, что они вернутся», — добавил он.

Ранее замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов оценил намерение немецкой компании Opel вернуться на российский рынок.