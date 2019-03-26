«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России

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Компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну. Об этом информирует газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России
  • Reuters

Отмечается, что у концерна три завода в России: в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске Ленинградской области.

По данным издания, Ford намерен сохранить долю в заводе в Елабуге и остаться на российском рынке только в сегменте лёгких коммерческих автомобилей.

По словам источников, в настоящее время совместное предприятие Ford Sollers ведёт переговоры с потенциальными покупателями активов компании. 

В пресс-службе Ford Sollers сообщили, что компании близки к финализации решений по реструктуризации, а Минпромторг и правительство знают об этих планах и «оказывают поддержку в реализации».

Окончательные планы по реструктуризации совместного предприятия станут известны 27 марта.

Как сообщает ТАСС, глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что уход компании Ford из страны — это часть европейской стратегии компании и «глобальный вопрос», не связанный конкретно с Россией.

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