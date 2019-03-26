«Ъ»: Ford может отказаться от выпуска легковых автомобилей в России
- Reuters
Отмечается, что у концерна три завода в России: в Елабуге, Набережных Челнах и Всеволожске Ленинградской области.
По данным издания, Ford намерен сохранить долю в заводе в Елабуге и остаться на российском рынке только в сегменте лёгких коммерческих автомобилей.
По словам источников, в настоящее время совместное предприятие Ford Sollers ведёт переговоры с потенциальными покупателями активов компании.
В пресс-службе Ford Sollers сообщили, что компании близки к финализации решений по реструктуризации, а Минпромторг и правительство знают об этих планах и «оказывают поддержку в реализации».
Окончательные планы по реструктуризации совместного предприятия станут известны 27 марта.
Как сообщает ТАСС, глава Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что уход компании Ford из страны — это часть европейской стратегии компании и «глобальный вопрос», не связанный конкретно с Россией.
Ранее стало известно, что производство автомобилей Opel возобновится в России спустя четыре года.
Эксперт Валерий Миронов прокомментировал газете «Известия» намерение Opel вернуться на российский рынок.