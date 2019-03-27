Ford завершит выпуск легковых машин в России к июлю

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Компания Ford покидает российский рынок легковых автомобилей, их выпуск завершится к июлю 2019 года.
Ford завершит выпуск легковых машин в России к июлю
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Реструктуризация бизнеса предполагает завершение производства легковых автомобилей к концу июня 2019 года последовательным закрытием двух автозаводов Ford Sollers — в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завода двигателей в ОЭЗ «Алабуга» (г. Елабуга)», — говорится в заявлении компании.

Там добавили, что эти меры приведут к значительному сокращению штата сотрудников, и в первую очередь сокращение будет проводиться по программе добровольного увольнения с выплатой компенсаций.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак подтвердил информацию о том, что автопроизводитель Ford принял решение не продолжать самостоятельный бизнес в России.

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