Легковушки — на выезд: почему Ford сворачивает бизнес в России

Компания Ford в среду днём официально подтвердила, что покидает российский рынок легковых автомобилей. К июлю будут закрыты два автозавода Ford Sollers, а также завод двигателей. В ходе реорганизации бизнеса контрольный пакет акций предприятия перейдет к Sollers. Таким образом, на отечественном рынке останется только одна модель американского бренда — фургон Ford Transit, пользующийся высоким спросом. Решение о судьбе Ford не стало сюрпризом — о подобном сценарии СМИ сообщали ещё несколько месяцев назад. Оно связано с желанием американского автогиганта сократить издержки в неприбыльных сегментах бизнеса — последние годы из-за недостаточного спроса совместное предприятие несло серьёзные убытки.

Совместное предприятие Ford Sollers, которое занимается производством автомобилей американской марки в России, существенно сокращает свой бизнес и уходит из сегмента легковых автомобилей. Уже к концу июня 2019 года компания закроет автозаводы во Всеволжске и Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге.

Единственным производственным предприятием СП останется автозавод в Елабуге, который производит различные модификации микроавтобуса Ford Transit. Эта модель, в отличие от легковых автомобилей, занимает лидирующие позиции в своём рыночном сегменте. Кроме того, СП продолжит в полном объёме заниматься гарантийным и сервисным обслуживанием легковых автомобилей.

Таким образом с российского рынка в ближайшие месяцы исчезнут следующие модели: Mondeo и Focus (собираются во Всеволжске), EcoSport и Fiesta (завод в Набережных Челнах), а также собираемые в Елабуге Kuga, Explorer и Tourneo. Запасов машин в дилерских центров марки должно хватить до осени.

«Это решение — важный шаг на пути к повышению эффективности и конкурентноспособности бизнеса Ford в интересах всех наших партнёров, — заявил Стивен Армстронг исполнительный вице-президент и президент европейского, ближневосточного и африканского регионов, Ford Motor Company. — Новая структура Ford Sollers соответствует нашей стратегии по укреплению лидерства бренда Ford в сегменте коммерческого транспорта на всех европейских ранках, а также отражает наше намерение принимать сложные решения и покидать убыточные сегменты, такие как рынок легковых автомобилей в России».

В 2018 году в России было продано 53 234 автомобиля Ford, хотя суммарные мощности компании позволяют производить ежегодно около 350 тысяч машин в год. Рост продаж за год составил 5,7% при том, что в целом отечественный авторынок прибавил в 2018 году около 13%.

Как заявили в компании, реорганизация также предполагает серьёзные структурные изменения — контрольный пакет в 51% акций СП перейдёт к ПАО «Соллерс», а 49% останется у Ford Motor Company.

В заявлении Ford Sollers также анонсировано «значительное» сокращение штата сотрудников. Его будут проводить в первую очередь по программе добровольного увольнения с выплатой дополнительных компенсаций.

«Решение, которое мы анонсируем сегодня, сложное, но необходимое для обеспечения конкурентоспособности Ford Sollers в долгосрочной перспективе. Ford Transit и линейка специальных версий на базе модели являются лидерами сегмента среди иностранных брендов и обладают большим потенциалом для дальнейшего укрепления позиций на российском рынке», — прокомментировал ситуацию президент и СЕО Ford Sollers Адиль Ширинов.

© Максим Богодвид / РИА Новости

Один из бывших менеджеров Ford Sollers на условиях анонимности рассказал RT, что о серьёзных переменах в компании сотрудникам было известно довольно давно.

«Внутри компании довольно давно это обсуждали, все понимали, что ничего хорошего нас не ждёт, машины Ford хорошие, но цена на них достаточно завышена и на фоне конкурентов не очень конкурентоспособна. Поэтому многие сотрудники, как и я, уже давно озаботились своим будущим и подыскали другое место работы», — отметил собеседник RT.

По его словам, под сокращение попадут несколько тысяч человек, но официальных данных на этот счёт нет. Между тем, в среду стало известно, что рабочих, которых ждёт сокращение, готов взять на работу Ростех.

Представители Межрегионального профсоюза работников автопрома (МПРА), которые представляют интересы рабочих автозавода во Всеволжске, заявили о начале компании по защите интересов работников предприятия.

«Сегодня мы обратились к правительству Ленинградской области и администрации Всеволожского района с предложениями об участии в переговорах по сохранению 1000 рабочих мест на территории Всеволожского района. Существует договоренности о проведении первой встречи работников завода с представителями правительства Ленинградской области и администрации района 5 апреля 2019 года», — говорится в заявлении МПРА.

Ожидаемое решение

О планах Ford серьёзно реорганизовать бизнес в России СМИ стали писать еще несколько месяцев назад. В дальнейшем слухи несколько утихли, но на этой неделе о предстоящем серьёзном сокращении присутствия Ford в России, которое в том числе обсуждается на уровне правительства РФ, подробно рассказал «Коммерсантъ».

Незадолго до официального заявления компании вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью «Коммерсанту» подтвердил решение Ford Sollers уйти с рынка легковых автомобилей из-за проблем со сбытом.

«Они сосредоточатся на развитии в сегменте легких коммерческих автомобилей, где у них уже есть успешный и высоколокализованный продукт — Ford Transit. А управлять этим бизнесом будет их российский партнер — группа Sollers», — заявил он.

По его словам сейчас правительство обсуждает с Sollers заключение специнвестконтракта (СПИК), который предполагает государственные субсидии при условии более глубокой локализации производства. Козак считает, что такой СПИК с компанией может быть заключён в ближайшие два месяца.

Уход с рынка Ford не должен серьёзно сказаться на отечественном авторынке, доля Ford Sollers на котором составляет всего около 3%. К тому же в конце этого года в Россию должны вернуться автомобили Opel. Несколько лет назад владеющая маркой компания General Motors на фоне кризиса авторынка прекратила продажи этих машин в России. Ожидается, что немецкий бренд, которым теперь владеют французские автокомпании, выйдет на рынок сразу с трёмя моделями: Grandland X, Zafira Life и Vivaro.