Эксперт прокомментировал информацию о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России

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Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.
Эксперт прокомментировал информацию о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России
  • РИА Новости

«Что касается компании Ford, здесь можно посмотреть на компанию JM. Они в своё время ушли и увели, допустим, Opel, но сейчас Opel под руководством французов возвращаются в Россию. Да, им будет трудно, но я думаю, что это правильное решение, какую-то долю рынка они займут», — заявил он.

Как считает Моженков, если Ford уйдёт, то вернуться обратно уже не сможет.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о Ford.

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