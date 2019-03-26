Эксперт прокомментировал информацию о возможном отказе Ford от выпуска легковых автомобилей в России

Вице-президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Владимир Моженков в беседе с НСН прокомментировал информацию о том, что компания Ford может полностью отказаться от выпуска легковых автомобилей в России, а также от их импорта в страну.

«Что касается компании Ford, здесь можно посмотреть на компанию JM. Они в своё время ушли и увели, допустим, Opel, но сейчас Opel под руководством французов возвращаются в Россию. Да, им будет трудно, но я думаю, что это правильное решение, какую-то долю рынка они займут», — заявил он.

Как считает Моженков, если Ford уйдёт, то вернуться обратно уже не сможет.

Ранее главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков в беседе с Nation News прокомментировал сообщения о Ford.