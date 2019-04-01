Президент России Владимир Путин подписал закон о доиндексации пенсии выше прожиточного минимума. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем — осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

27 марта Совет Федерации одобрил соответствующий закон. Госдума приняла документ 21 марта.

Также стало известно, что правительство России внесло в Госдуму законопроект об изменении действующего порядка начисления пенсий ветеранам Великой Отечественной войны. Законопроект предполагает начисление пенсий «без ограничения денежного довольствия» участникам действующей армии, партизанских отрядов, подпольных организаций, служб разведки и контрразведки, а также награждённым медалью «За оборону Ленинграда» и инвалидам с детства из-за ранения в период войны.

Ожидается, что в случае принятия новая норма начнёт действовать с 1 мая.