Социальные пенсии в России увеличились на 2%

В России с 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%.

Как рассказали в Пенсионном фонде России (ПФР), повышение затронет почти 4 миллиона пенсионеров, из которых 3,2 миллиона являются получателями социальных пенсий.

Кроме социальных пенсий, с 1 апреля вырастут пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны.

Увеличение выплат также коснётся граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, членов их семей, граждан из числа работников лётно-испытательного состава и некоторых других.

Так, средний размер соцпенсии после повышения составит 9266 рублей. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы сумма составит 13 674 и 13 812 рублей соответственно.

Подробнее — в материале RT.