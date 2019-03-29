ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации

Пенсионный фонд России рассказал, как изменится размер социальных пенсий после индексации на 2%, которая пройдёт 1 апреля.

В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.

Так, средний размер соцпенсии после повышения составит 9266 рублей. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы сумма составит 13 674 и 13 812 рублей соответственно.

Средние размеры пенсий инвалидов с военными травмами вырастут до 31,3 тыс. рублей, а участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — до 37,4 тыс. рублей.

18 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил повышение социальных пенсий с апреля на 2%. ПФР обязали проинформировать об этом территориальные органы.