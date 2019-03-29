ПФР назвал размер социальной пенсии после индексации
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- РИА Новости
В ПФР отметили, что повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий.
Так, средний размер соцпенсии после повышения составит 9266 рублей. Для детей-инвалидов и инвалидов с детства первой группы сумма составит 13 674 и 13 812 рублей соответственно.
Средние размеры пенсий инвалидов с военными травмами вырастут до 31,3 тыс. рублей, а участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, — до 37,4 тыс. рублей.
18 марта премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил повышение социальных пенсий с апреля на 2%. ПФР обязали проинформировать об этом территориальные органы.