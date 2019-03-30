Более 60 человек остаются в больнице после отравления в Хасавюрте

В пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что более 60 человек остаются в больнице Хасавюрта с острой кишечной инфекцией.

«Количество поступающих с признаками острой кишечной инфекции снижается. На сегодняшний день в больнице остаётся чуть более 60 человек. С целью выявления вновь заболевших бригады медиков проводят подворовые обходы», — приводит РИА Новости сообщение Минздрава.

Ранее в пресс-службе Минздрава Дагестана сообщили, что в Хасавюрте из-за употребления низкокачественной воды произошло массовое отравление.

МВД по республике Дагестан возбудило уголовное дело по факту массового отравления в Хасавюрте.