В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери

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Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело против женщины, которая в ходе домашнего конфликта избила 12-летнего сына скакалкой и отрезала ему часть правого уха строительным ножом.
В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери
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«Обвиняемая... на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему малолетнему сыну 2007 года рождения нанесла множественные удары скакалкой, а затем строительным ножом частично ампутировала сыну правую ушную раковину», — говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления.

Отмечается, что инцидент произошёл в Зеленограде вечером 27 марта.

В правоохранительные органы обратилась администрация школы после того, как учителя обнаружили у мальчика телесные повреждения.

В образовательном учреждении обратили внимание на то, что ребёнок два дня не снимал во время занятий головной убор.

В отношении 46-летней матери мальчика возбуждено уголовное дело по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».

Женщина арестована, ей грозит до десяти лет лишения свободы.

Уточняется, что мальчик находится в центре поддержки семьи и детства «Зеленоград».

Ранее в Москве арестовали няню, подозреваемую в истязании двух малолетних детей.

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