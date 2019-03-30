В Москве возбудили дело против отрезавшей своему сыну часть уха матери
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«Обвиняемая... на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему малолетнему сыну 2007 года рождения нанесла множественные удары скакалкой, а затем строительным ножом частично ампутировала сыну правую ушную раковину», — говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления.
Отмечается, что инцидент произошёл в Зеленограде вечером 27 марта.
В правоохранительные органы обратилась администрация школы после того, как учителя обнаружили у мальчика телесные повреждения.
В образовательном учреждении обратили внимание на то, что ребёнок два дня не снимал во время занятий головной убор.
В отношении 46-летней матери мальчика возбуждено уголовное дело по обвинению в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего с применением предметов, используемых в качестве оружия».
Женщина арестована, ей грозит до десяти лет лишения свободы.
Уточняется, что мальчик находится в центре поддержки семьи и детства «Зеленоград».
Ранее в Москве арестовали няню, подозреваемую в истязании двух малолетних детей.