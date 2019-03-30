В Москве арестовали подозреваемую в истязании малолетних детей няню

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Суд в Москве арестовал няню, подозреваемую в истязании двух малолетних детей на северо-западе столицы. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Москве.
В Москве арестовали подозреваемую в истязании малолетних детей няню
  • © РИА Новости

«Сегодня суд по ходатайству следствия избрал в отношении женщины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы на сайте управления.

Ранее m24 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по столице передавал, что в Москве задержана 47-летняя женщина, которая ухаживала за двумя близнецами на северо-западе столицы и с декабря 2018-го по март 2019 года избивала детей.

Об этом стало известно по камерам видеонаблюдения в детской комнате.

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