Мать брошенной в Москве девочки обвиняют в покушении на убийство

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Ирине Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в квартире в Москве, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Московский городской суд.
Мать брошенной в Москве девочки обвиняют в покушении на убийство
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Как рассказала прокурор в ходе заседания, обвинение было предъявлено женщине в середине марта — до этого она была в статусе подозреваемой.

«В настоящее время следователем уже предъявлено Гаращенко обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «в», «д», ч. 2 ст. 105 УК России», — заявила прокурор.

Отмечается, что женщина оставила ребёнка одного в квартире на три дня — с 7 по 10 марта.

В сообщении говорится, что в ходе расследования данного дела был проведён опрос свидетелей, в том числе сожителя обвиняемой, также были просмотрены видеозаписи.

Пятилетнего ребёнка обнаружили 10 марта в квартире в Москве в антисанитарных условиях. В СК заявили, что консьержа и сотрудницу полиции, которые настаивали на вскрытии квартиры в Москве, где была обнаружена истощённая пятилетняя девочка, могут представить к наградам. По данным следствия, соседи неоднократно вызывали полицию, однако её сотрудники не проявили должного внимания.

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