В Москве задержали няню, подозреваемую в истязании двух малолетних детей

В Москве задержана няня, подозреваемая в истязании двух малолетних детей, сообщает m24 со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по столице.

По версии следователей, 47-летняя женщина ухаживала за двойняшками, проживающими на северо-западе столицы. С ней был подписан трудовой договор. С декабря 2018-го по март 2019 года няня регулярно избивала детей и совершала другие насильственные действия.

Об этом стало известно благодаря камерам видеонаблюдения, установленным в детской комнате. В результате женщина покинула территорию Московского региона. 28 марта её задержали.

Уголовное дело возбудили по статье «Истязание в отношении двух несовершеннолетних», передаёт «Ридус». Няне грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Ирине Гаращенко, которая оставила свою пятилетнюю дочь одну в квартире в Москве, предъявлено обвинение в покушении на убийство.