Участник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца

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Дорогомиловский суд Москвы арестовал уроженца Чечни Муслима Джамбекова, который стал участником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве. Об этом сообщили Интерфаксу в пресс-службе суда.
Участник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца
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«Судом в отношении Джамбекова избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 25 мая», — заявила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.

По её словам, предполагаемому виновнику аварии предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).

Ранее находившийся за рулём Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков был доставлен из Грозного в Москву.

Авария на Можайском шоссе в Москве с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы» произошла в ночь на 25 марта. Погибли два человека, в том числе 14-летний подросток. Один человек пострадал.

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