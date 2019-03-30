Участник смертельного ДТП на Можайском шоссе арестован на два месяца
«Судом в отношении Джамбекова избрана мера пресечения в виде ареста на срок до 25 мая», — заявила пресс-секретарь суда Анастасия Татаруля.
По её словам, предполагаемому виновнику аварии предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»).
Ранее находившийся за рулём Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков был доставлен из Грозного в Москву.
Авария на Можайском шоссе в Москве с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы» произошла в ночь на 25 марта. Погибли два человека, в том числе 14-летний подросток. Один человек пострадал.