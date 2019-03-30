Участник смертельного ДТП на Можайском шоссе доставлен в Москву

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Водитель Mercedes Gelandewagen Муслим Джамбеков, который стал участником смертельного ДТП на Можайском шоссе в Москве, доставлен из Грозного в столицу.
Участник смертельного ДТП на Можайском шоссе доставлен в Москву
  • © Instagram / «Типичное Одинцово»

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сегодня из Грозного в Москву сотрудниками полиции доставлен Муслим Джамбеков. Он подозревается в совершении в ночь на 25 марта дорожно-транспортного происшествия на Можайском шоссе города Москвы, в результате которого два человека погибли, один был госпитализирован с тяжёлыми травмами», — сказала она.

Ранее ставший участником ДТП на Можайском шоссе водитель Mercedes Gelandewagen явился в полицию после призыва главы Чечни Рамзана Кадырова.

В ночь на 25 марта в Москве на Можайском шоссе произошла авария с участием Mercedes Gelandewagen и «Нивы». Погибли женщина, управлявшая «Нивой», и ребёнок. Пассажир «Нивы» был госпитализирован.

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