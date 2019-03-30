Московские дороги после зимы помоют шампунем

Первая весенняя промывка объектов дорожного хозяйства Москвы с использованием специального моющего средства состоится 31 марта. Об этом сообщил РИА Новости вице-мэр по благоустройству Пётр Бирюков.

«Мы проведём четырёхкратную промывку дорог и тротуаров, будут задействованы более 6 тыс. единиц техники», — цитирует вице-мэра агентство.

По словам Бирюкова, подобные мероприятия позволяют удалить образовавшуюся за зиму плёнку из остатков бензина, резины, мазутных и масляных пятен, которые не смываются водой.

Городская администрация планирует также организовать промывку фасадов и цоколей зданий, павильонов и остановок городского общественного транспорта, а также транспортных тоннелей, эстакад, подземных и наземных переходов и других объектов инфраструктуры столицы.

Уточняется, что мероприятия по благоустройству запланированы в Москве с 1 по 30 апреля, при этом массовые общегородские субботники пройдут 13 и 20 апреля.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на главу Московской области Андрея Воробьёва передавал, что власти выделили около 37 млрд рублей на строительство дублёра Щёлковского шоссе.