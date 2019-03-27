В Краснодарском крае приняли закон о развитии канатных и железных дорог

Законодательное собрание Краснодарского края приняло законопроект о развитии фуникулёров, железных и канатных дорог, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу заксобрания.

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Инициатор законопроекта — губернатор Вениамин Кондратьев. Документ призван урегулировать отношения при перевозках внеуличным транспортом. «Может быть, дальнейшее развитие транспортных систем в крупных городах края пойдёт именно по линии расширения общественного внеуличного транспорта — подземного и наземного метро, монорельсов, фуникулёров», — заявил спикер заксобрания Юрий Бурлачко. Ранее, как сообщало m24, в Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка».