В Краснодарском крае приняли закон о развитии канатных и железных дорог
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Инициатор законопроекта — губернатор Вениамин Кондратьев. Документ призван урегулировать отношения при перевозках внеуличным транспортом.
«Может быть, дальнейшее развитие транспортных систем в крупных городах края пойдёт именно по линии расширения общественного внеуличного транспорта — подземного и наземного метро, монорельсов, фуникулёров», — заявил спикер заксобрания Юрий Бурлачко.
Ранее, как сообщало m24, в Москве рассказали о ходе строительства станции «Стромынка».