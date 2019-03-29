В Россию за 12 лет вернулись более 800 тысяч соотечественников

С начала реализации государственной программы по добровольному переселению соотечественников (с 2007 года) в Россию вернулись 826 тыс. человек. Об этом RT заявили в пресс-службе МВД России.

За последние два года в рамках госпрограммы переехали более 226 тыс. соотечественников (в 2017-м — 118,8 тыс., в 2018-м — 107,7 тыс.).

Большинство из них прибыли из Казахстана (35%). Далее идут Украина (19%), Таджикистан (12%), Армения (10%) и Молдавия (8%).

Больше всего переселенцев в 2018 году приняли Тульская, Новосибирская, Челябинская, Калужская, Липецкая, Воронежская, Омская, Свердловская, Самарская и Калининградская области.

В МВД также отметили, что 72% соотечественников — граждане трудоспособного возраста, 43% из них имеют высшее образование.

Как сообщили в ведомстве, реализация программы позволяет обеспечить дополнительный приток трудоспособного населения, молодёжи и квалифицированных специалистов.

В октябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию национальной концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы.

По словам главы государства, цель документа заключается в формировании более комфортных условий для переселения россиян из-за рубежа на постоянное место жительства в России.

Подробнее — в материале RT.