В Россию за 12 лет вернулись более 800 тысяч соотечественников
- РИА Новости
За последние два года в рамках госпрограммы переехали более 226 тыс. соотечественников (в 2017-м — 118,8 тыс., в 2018-м — 107,7 тыс.).
Большинство из них прибыли из Казахстана (35%). Далее идут Украина (19%), Таджикистан (12%), Армения (10%) и Молдавия (8%).
Больше всего переселенцев в 2018 году приняли Тульская, Новосибирская, Челябинская, Калужская, Липецкая, Воронежская, Омская, Свердловская, Самарская и Калининградская области.
В МВД также отметили, что 72% соотечественников — граждане трудоспособного возраста, 43% из них имеют высшее образование.
Как сообщили в ведомстве, реализация программы позволяет обеспечить дополнительный приток трудоспособного населения, молодёжи и квалифицированных специалистов.
В октябре прошлого года президент России Владимир Путин утвердил новую редакцию национальной концепции государственной миграционной политики на 2019—2025 годы.
По словам главы государства, цель документа заключается в формировании более комфортных условий для переселения россиян из-за рубежа на постоянное место жительства в России.
Подробнее — в материале RT.