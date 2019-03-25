На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка

Анна Щёкина, 28-летняя домохозяйка из Иркутской области, выдвинутая ЛДПР, одержала победу на досрочных выборах мэра города Усть-Илимска, обойдя кандидата от «Единой России» Сергея Зацепина.

Предварительные итоги голосования представлены в системе ГАС «Выборы».

«Зацепин Сергей Владимирович (Усть-Илимское городское отделение партии «Единая Россия») — 37,34%. Щёкина Анна Игоревна (Иркутское региональное отделение ЛДПР) — 43,85%», — указано в тексте.

Также в выборах приняли участие кандидат от партии «Справедливая Россия» Ирина Кондратьева (6,3%) и представитель партии «Города России» Екатерина Сазонова (2%).

Как уточняет URA.RU, пост мэра Усть-Илимска ранее занимал Вакиль Тулубаев. Он подал в отставку 16 января.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку руководителей республик Алтай и Калмыкия.

Временно исполняющим обязанности главы Алтая стал Олег Хорохордин, Калмыкии — Бату Хасиков.

Политолог Марат Баширов в беседе с НСН прокомментировал назначение Хорохордина.