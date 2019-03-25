На выборах мэра Усть-Илимска победила 28-летняя домохозяйка
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Предварительные итоги голосования представлены в системе ГАС «Выборы».
«Зацепин Сергей Владимирович (Усть-Илимское городское отделение партии «Единая Россия») — 37,34%. Щёкина Анна Игоревна (Иркутское региональное отделение ЛДПР) — 43,85%», — указано в тексте.
Также в выборах приняли участие кандидат от партии «Справедливая Россия» Ирина Кондратьева (6,3%) и представитель партии «Города России» Екатерина Сазонова (2%).
Как уточняет URA.RU, пост мэра Усть-Илимска ранее занимал Вакиль Тулубаев. Он подал в отставку 16 января.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку руководителей республик Алтай и Калмыкия.
Временно исполняющим обязанности главы Алтая стал Олег Хорохордин, Калмыкии — Бату Хасиков.
Политолог Марат Баширов в беседе с НСН прокомментировал назначение Хорохордина.