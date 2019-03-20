Эксперт прокомментировал назначение Хорохордина на пост временного главы Алтая

Политолог Марат Баширов в беседе с НСН прокомментировал назначение Олега Хорохордина на пост временно исполняющего обязанности главы Алтая.

«Регион не промышленный, регион дотационный. Соответственно, ответственность губернатора в первую очередь состоит именно в поддержании сбалансированной социальной политики», — заявил эксперт.

Он также отметил расположение региона. Как напомнил Баширов, Алтай находится на границе «со всеми вытекающими отсюда последствиями».

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку руководителей республик Алтай и Калмыкия. Глава государства назначил временных руководителей регионов.

Губернатором Алтая вместо Александра Бердникова стал Олег Хорохордин, а в Калмыкии на пост, который занимал Алексей Орлов, заступил Бату Хасиков. Региональные выборы состоятся в сентябре 2019 года.