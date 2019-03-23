Скворцова рассказала о главной причине мужской смертности в России

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова назвала главную причину мужской смертности в России.

Об этом сообщает РИА Новости.

По её словам, 70% смертей, происходящих у мужчин трудоспособного возраста, ассоциированы с потреблением алкоголя.

«У нас огромный ресурс. Главный ресурс снижения смертности в стране... зависит от образа жизни, и проще всего повлиять на ребят, у которых нет ещё накопительной заболеваемости, это возраст от 14-16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — сказала она.

Вместе с этим министр добавила, что мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, однако это в два раза больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет до 230 человек.

В феврале RT ознакомился со статистикой Росстата, которая указывала, что основная причина смерти мужчин в России — болезни системы кровообращения. Отмечалось, что по этой причине в 2017 году скончались 102 тыс. российских мужчин трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет). К болезням системы кровообращения, в частности, относятся инфаркт миокарда и инсульт.

Врач-геронтолог, профессор Юрий Конев в беседе с НСН прокомментировал эти данные Росстата.