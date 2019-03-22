Скворцова: около 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что около 40% смертей в России можно предотвратить за счёт информирования населения о факторах риска, реализации мер, направленных на сокращение потребления алкоголя и табака, совершенствования медицинской профилактики и системы помощи.

«Пользуясь этой методикой (Всемирной организации здравоохранения), мы можем сказать, что в целом потенциально 41% смертей в Российской Федерации предотвратимы», — приводит ТАСС слова министра.

По её словам, в 2018 году медицинские работники смогли спасти на 6,6 тыс. жизней в России больше, чем годом ранее.

Ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что её ведомство готово внести предложения об увеличении возраста, позволяющего покупать алкоголь.