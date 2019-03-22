В Госдуме прокомментировали проект о штрафах за отказ обслуживать инвалидов

Член комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Игорь Лебедев прокомментировал RT внесение в Госдуму проекта федерального закона, предусматривающего введение ответственности за отказ обслуживать пенсионеров.

«Этот законопроект был крайне необходим ещё 15—20 лет назад... Мы помним большое количество случаев отказа сажать таких граждан в самолёты по причине того, что для авиакомпании это может повлечь дополнительные траты и потерю времени. Инвалиды и пенсионеры — такие же члены общества, как и все остальные. И к ним нужно относиться точно так же, если не более уважительно», — считает депутат.

По словам Лебедева, за отказ в обслуживании инвалидов и пенсионеров «абсолютно точно нужно применять различные меры наказания».

Ранее в Госдуму был внесён проект федерального закона, предусматривающий введение ответственности за отказ обслуживать пенсионеров и инвалидов.

За отказ в доступе к товарам, работам или услугам по причинам, обусловленным ограничением жизнедеятельности, состоянием здоровья, возрастом, предлагается установить административный штраф в размере от 15 тыс. до 100 тыс. рублей.