Названы самые популярные специальности среди студентов Крыма

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Александра Рыкова
Специальности в сфере общественного питания и торговли являются наиболее популярными у студентов в Крыму. Об этом RT рассказали в пресс-службе Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым.
Названы самые популярные специальности среди студентов Крыма
  • РИА Новости

На втором месте промышленность по отдельным направлениям — швейное производство, радиоэлектроника, судостроение и другие. Также студенты Крыма охотно учатся на специалистов в области автодорожного, железнодорожного и водного транспорта.

Менее популярны сферы строительства, сельского хозяйства, культуры, медицины и сфера обслуживания.

Кроме того, в Минобрнауки сообщили, что в настоящее время на полуострове функционирует 9 вузов и 37 учреждений среднего профессионального образования.

Всего в вузах полуострова обучается около 42 тыс. студентов, в учреждениях СПО — 29,5 тыс.

«В Крыму представлен широкий профиль направлений подготовки специалистов. Кроме того, выпускники крымских школ имеют возможность реализовать своё право на высшее и среднее профессиональное образование в любом образовательном учреждении на территории Российской Федерации»,— добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в 2018 году самыми популярными специальностями у абитуриентов в России стали экономика и управление, образование и педагогические науки, юриспруденция.

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