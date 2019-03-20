Врач рассказал, как в Москве выхаживают недоношенных детей

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Главный неонатолог столичного департамента здравоохранения Валерий Горев рассказал, как в столице выхаживают недоношенных детей. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».
Врач рассказал, как в Москве выхаживают недоношенных детей
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«На сегодняшний день в Москве в общей сложности выживают 92,6% недоношенных детей — это соответствует показателям ведущих зарубежных стран», — заявил он.

По его словам, в столичных роддомах в 2018 году 62% детей до 1000 грамм родились в перинатальных центрах, где их выживаемость превышает 80%. В 2013 году показатель составлял только 25,6%

Как отметил Горев, в первую очередь рост связан с развитием перинатальных центров и высоким уровнем акушерско-гинекологической службы в городе.

Ранее телеканал «360» сообщал, что Балашиха стала лидером по количеству новорождённых с начала 2018 года в Московской области.

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