СМИ: В России создают ГОСТ, который запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции
- РИА Новости
Об этом заявил председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарёв.
По его словам, российскому рынку нужны более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции.
Технический комитет 16 апреля рассмотрит первый проект нового стандарта. После согласования его могут направить на утверждение в Росстандарт. Комитет намерен настаивать на том, чтобы сделать данный ГОСТ обязательным на территории страны.
В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что «любой установленный норматив должен быть научно обоснован, оценён и закреплён в техрегламенте».
Ранее телеканал «360» сообщал, что «Роскачество» не выявило нарушений в 75% проверенного молока.