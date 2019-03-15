СМИ: В России создают ГОСТ, который запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции

В России создают ГОСТ, который полностью запретит антибиотики в сырье и готовой молочной продукции, сообщает газета «Известия».

Об этом заявил председатель технического комитета стандартизации «Молоко и продукты переработки молока» Росстандарта Аркадий Пономарёв.

По его словам, российскому рынку нужны более строгие нормы содержания антибиотиков в продукции.

Технический комитет 16 апреля рассмотрит первый проект нового стандарта. После согласования его могут направить на утверждение в Росстандарт. Комитет намерен настаивать на том, чтобы сделать данный ГОСТ обязательным на территории страны.

В пресс-службе Россельхознадзора отметили, что «любой установленный норматив должен быть научно обоснован, оценён и закреплён в техрегламенте».

Ранее телеканал «360» сообщал, что «Роскачество» не выявило нарушений в 75% проверенного молока.