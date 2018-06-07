Роскачество не выявило нарушений в 75% проверенного молока

Роскачество совместно с Россельхознадзором и Роспотребнадзором по поручению правительства России проводит масштабную проверку молочного рынка.

Как пишет kp.ru, проверка осуществляется по округам. Так, в Центральном округе было закуплено 16 популярных образцов, произведённых в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Московской, Орловской, Рязанской, Тверской и Тульской областях.

Отмечается, что всё проверенное молоко в ЦФО оказалось безопасным: ни в одном образце не найдено бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл) и токсичных элементов (микотоксинов).

Как сообщает телеканал «360», молоко 16 торговых марок проверялось по 26 параметрам качества и безопасности. Цена молока на момент закупки достигала от 33 до 77 руб. за литр.

По итогам проверки нарушений не было выявлено в 75% проверенных товаров.

Ранее сообщалось, что Роскачество провело исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствует нормам. Для проверки было отобрано 34 марки мороженого. Как оказалось, 12 из них изготовлены с нарушениями. В двух случаях использовались растительные жиры. Уровень жирности двух других образцов оказался ниже 12%, то есть мороженое нельзя назвать пломбиром.

Две фирмы использовали при производстве крахмал, но соответствующего указания на упаковке нет.