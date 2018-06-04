Роскачество проверит более 40 марок пива в преддверии ЧМ-2018

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Роскачество проверит более 40 отечественных и зарубежных марок светлого фильтрованного пива по поручению правительства страны, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации. Это будет сделано в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года.

«В настоящем пиве количество соложёных продуктов, то есть солода и хмеля, должно составлять не менее 80% — в таком случае пиво будет иметь насыщенный вкус, аромат, достаточный уровень пенообразования», — заявила представитель Роскачества Людмила Викулова.

Совокупный объём других компонентов, в том числе крахмала или кукурузной патоки, не должен превышать 20%.

При производстве нельзя использовать ароматизаторы, красители и подсластители, передаёт kp.ru.

Кроме того, по словам специалистов, если пена сохраняет свою стойкость менее трёх минут, то это не самый лучший напиток. В случае с элем, сидром, крафтовым пивом, пивными напитками угасающая пена, наоборот, может служить «авторской» характеристикой.

Ранее Роскачество провело исследование, согласно которому более трети популярных марок ванильного пломбира не соответствует нормам.

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