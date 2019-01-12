«Руспродсоюз» прогнозирует подорожание продуктов на 8%

Ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» прогнозирует рост цен на продукты в первом квартале 2019 года, сообщил исполнительный директор организации Дмитрий Востриков.

По его словам, потребители увидят изменение цен на полках в феврале — марте.

«Мы ожидаем, что в совокупности повышение цен в этот период на прилавках будет в районе 8%, может, чуть больше», — цитирует эксперта РИА Новости.

Востриков рассказал, что на динамику влияет совокупность факторов, среди которых — повышение НДС, увеличение ключевой ставки ЦБ, договорённости между правительством и нефтяниками и другие.

Так, он отметил, что изменение налога на добавленную стоимость даёт от 4% до 12% повышения себестоимости.

Ранее сообщалось, что ассоциации торговых, производственных и транспортно-логистических компаний ожидают подорожания продуктов.